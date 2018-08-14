Книжный магазин «Все свободны» расширяет свои владения

Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM На Planeta.ru успешно завершилась краудфандинговая кампания независимого книжного магазина «Все свободны» в Санкт-Петербурге. Её авторы собрали 270 тыс. рублей на расширение пространства и уже приступили к обновлению магазина.

Больше года у владельцев «Все свободны» Артёма Фаустова и Любови Беляцкой стояла острая проблема нехватки места для книг. Чтобы расширить пространство магазина, они запустили крауд-кампанию и смогли превысить изначальную цель в 200 тыс. рублей.

«Позитивные эмоции были еще за две недели до окончания кампании, когда мы собрали всю сумму. Очень греет мысль о том, что так много людей нас поддержало и что мы превысили изначально заявленную сумму. Хорошие люди помогают хорошему делу. Что может быть лучше? — делится эмоциями Любовь. — Мы сделали уже треть задуманного. Выглядит всё так, будто мы закончили работу, но на самом деле еще много чего нужно сделать. Сейчас у нас всё по минимуму подготовлено, чтобы начать основные работы. До октября как минимум будем по мелочи что-то доделывать. Уже не будет пыли, шума, сноса стен. Но все еще впереди».

В магазине уже появился новый зал. Своей очереди ждут новые книжные полочки, обновление фасада, новая столешница и более удобные подоконники. Кроме того, необходимо обновить чехлы на диванах и старые ноутбуки.

https://www.instagram.com/p/BmTiS30AMpx/

Книжный магазин «Все свободны» появился на набережной реки Мойки семь лет назад. Важная деталь, которая выделяет его среди других лавок — ассортимент книг. Здесь можно найти большой научно-популярный раздел, книги по искусству, современную русскую прозу и другую литературу.

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