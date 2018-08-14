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Шесть станций Филёвской линии метро закроют для пассажиров на два дня

Общество

Ограничения будут действовать 18 и 19 августа

Шесть станций Филёвской линии метро закроют для пассажиров на два дня
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Метро

Москва, 14 августа 2018, 11:31 — REGNUM  Движение поездов на участке одной из старейших линий Московского метрополитена — Филёвской — от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» временно приостановят. Ограничения будут действовать 18 и 19 августа. Как пояснили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен», это связано с проведением капитального ремонта.

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За это время планируется выполнить строительные работы в вестибюлях и на платформах станций, а также обновить путевую инфраструктуру, установить шумозащитные экраны и фундаменты под них.

Как утончили в пресс-службе, для пассажиров в ближайшие выходные будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская». На это время будут пущены компенсационные автобусные маршруты КМ1 и КМ2, которые свяжут станции «Киевская» и «Кунцевская» и «Багратионовская» и «Фили» соответственно.

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«В обычном режиме данный участок метрополитена возобновит работу в понедельник, 20 августа, в 5:30 утра», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили, «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» на вход и выход закрывались и в начале лета. 30 июня и 1 июля на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская» проводились монтажные и реконструкционные работы. В нормальном режиме закрытый участок начал функционировать со 2 июля.

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