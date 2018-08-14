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В пограничном с РФ районе Китая выявлены 16 заболевших сибирской язвой

Общество

У всех заболевших зафиксирована кожная, наименее тяжёлая форма смертельно опасного заболевания

В пограничном с РФ районе Китая выявлены 16 заболевших сибирской язвой
AgriLife Today
Бациллы сибирской язвы в чашке Петри

Пекин, 14 августа 2018, 11:18 — REGNUM  На северо-востоке Китая, в граничащем с территорией России автономном районе Внутренняя Монголия, количество заболевших сибирской язвой выросло за сутки до 16 человек. Об этом сообщил 14 августа китайский портал Sina.

Отмечается, что у всех заболевших зафиксирована кожная, наименее тяжёлая форма смертельно опасного заболевания. По сведениям портала, помещены в карантин ещё 66 местных жителей, которые ранее контактировали с заболевшими. Ранее сообщалось, что вспышка сибирской язвы в регионе началась 7 августа с падежа от инфекции в одной из деревень девяти коров.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2018 года на севере центральной части Китая в двух населённых пунктах автономного округа Нинся были отмечены три случая заболевания местных жителей кожной формой сибирской язвы. Заболевшие заразились при контакте с больным домашним скотом.

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Сибирская язва
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