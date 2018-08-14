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Преподаватель математики представит Чувашию на конкурсе «Учитель года-2018»

Общество

Первые конкурсные испытания учителя пройдут в рамках установочного семинара

Чебоксары, 14 августа 2018, 10:59 — REGNUM  Выпускница Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева (ЧГПУ), преподаватель математики чебоксарской школы №12 Татьяна Андреева представит Чувашию на всероссийском конкурсе «Учитель года-2018», сообщает 14 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что установочный семинар в рамках конкурса проходит в Москве с 13 по 16 августа.

«Во время семинара для участников состоятся первые конкурсные испытания по выявлению наиболее талантливого, уникального и компетентного педагога», — говорится в сообщении.

Претенденты на звание «Учитель года-2018» получат полезную информацию по прохождению предстоящих испытаний, а также примут участие в мастер-классах от ведущих экспертов страны.

Основной этап конкурса «Учитель года-2018» пройдет с 24 сентября по 3 октября в Санкт-Петербурге. Очный тур будет включать проведение методического семинара, урока, мастер-класса, классного часа, разработку образовательного проекта. Также в перечень оценки деятельности учителей входит ведение социальных сетей.

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