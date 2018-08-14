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В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за ливней

Общество

Максимальное количество выпавших осадков может достигнуть 120 мм

В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за ливней
Густав Кайботт. Дождь. 1875

Владивосток, 14 августа 2018, 10:52 — REGNUM  Сильные дожди ожидаются в Приморском крае в связи со смещением активного атмосферного фронта. О штормовом предупреждении 14 августа сообщил Приморгидромет.

Ливни могут пройти над Владивостоком и большей частью территории края ночью и днем 15 августа. Вечером 14 августа сильные дожди ожидаются местами на юго-западе региона.

Синоптики прогнозируют 15−45 мм осадков, а в южной части края — местами до 50 мм в течение 12 часов. На востоке края дожди продолжатся в ночь на 16 августа.

Максимальное количество выпавших осадков может достигнуть 120 мм, что соответствует 80% августовской нормы. Вероятен подъем воды в верховьях рек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сильные ливни вызвали паводки в Амурской области и Хабаровском крае. В Амурской области был введен режим ЧС.

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Сильные ливни и их последствия
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