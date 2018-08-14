Экс-министр культуры Ростовской области вступил в новую должность

Ростов-на-Дону, , 10:41 — REGNUM Бывший министр культуры Ростовской области Александр Резванов вступил в новую должность. Приказом ректора Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова Владимира Малышева экс-чиновник назначен директором Ростовского-на-Дону филиала ВГИКа. Об этом сообщается на сайте филиала.

Покинувший в октябре 2017 года кабинет министра культуры Резванов в конце прошлого года стал проректором Южного федерального университета. На новом посту он курировал направление по развитию региональных проектов. После ухода с госслужбы он намеревался возобновить научную деятельность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Резванов возглавлял ведомство семь лет — с 2010 по 2017 годы. До 2010 года он трудился в должности декана факультета «Инновационный бизнес и менеджмент» Донского государственного технического университета.

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