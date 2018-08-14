Житель Якутска пошёл в Москву пешком

Якутск, , 10:36 — REGNUM Якутянин Александр Габышев решил дойти до Москвы пешком. Его путешествие началось неделю назад, его цель — по пути в столицу России популяризировать северные верования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сюжет о 50-летнем Александре Габышеве, называющем себя паломником и путешествующем вместе с собакой, вышел на телеканале «Якутия24». Цели добраться до Москвы за конкретный срок у путешественника нет, но в день он намерен преодолевать порядка 5−6 километров пути. Ночует мужчина в разборной урасе (традиционное жилище народа саха).

«У меня с собой разборная ураса. Ураса зимняя. Также взял зимнюю одежду. У меня есть все необходимое для таежной жизни», — заверил Александр Габышев. Он также сообщил, что многие встречающиеся на его пути люди предлагают ему помощь.

Пока житель Якутск дошёл до посёлка Мохсоголлох в Хангаласском районе Якутии и теперь направляется в сторону Алдана вдоль федеральной автодороги «Лена».