С острова Врангеля вывезут более 2 тыс. пустых ржавых бочек

Москва, , 10:26 — REGNUM С территории острова Врангеля планируется вывоз порядка 2,5 тыс. пустых металлических бочек. Об этом сообщили 14 августа в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Отмечается, что займётся сбором и вывозом 330 тонн ржавого металлолома из района бухты Сомнительная и бывшего аэродрома «Звездный» специальное сводное экологическое подразделение, специалисты которого занимаются очисткой территории российской Арктики от мусора. Также подразделение проведёт рекультивацию пяти гектаров очищенной от хлама земли.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября 2017 года министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской подчеркнул, что ликвидация прошлого экологического ущерба в Арктике — одна из наиболее важных экологических задач первой половины XXI века.

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