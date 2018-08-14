Вторник, 14 Августа 2018 года
10:45:52 МСК

С острова Врангеля вывезут более 2 тыс. пустых ржавых бочек

Общество

Займётся сбором и вывозом 330 тонн ржавого металлолома из района бухты Сомнительная и бывшего аэродрома «Звездный» специальное сводное экологическое подразделение

С острова Врангеля вывезут более 2 тыс. пустых ржавых бочек
Иллюстрация: В. Кузнецов
Север

Москва, 14 августа 2018, 10:26 — REGNUM  С территории острова Врангеля планируется вывоз порядка 2,5 тыс. пустых металлических бочек. Об этом сообщили 14 августа в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Отмечается, что займётся сбором и вывозом 330 тонн ржавого металлолома из района бухты Сомнительная и бывшего аэродрома «Звездный» специальное сводное экологическое подразделение, специалисты которого занимаются очисткой территории российской Арктики от мусора. Также подразделение проведёт рекультивацию пяти гектаров очищенной от хлама земли.

Читайте также: Минобороны РФ проводит экологическую очистку Арктики

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября 2017 года министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской подчеркнул, что ликвидация прошлого экологического ущерба в Арктике — одна из наиболее важных экологических задач первой половины XXI века.

Читайте также: Арктическая свалка: кто и как мусорил на землях Северного Ледовитого океана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы экологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить