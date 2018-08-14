В Ярославле не нашлось желающих купить здание недостроенной поликлиники

Ярославль, , 10:22 — REGNUM В Ярославле на нашлось желающих купить недостроенное здание поликлиники в Дзержинском районе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На торги был выставлен семиэтажный объект незавершенного строительства, площадь застройки 1 258,9 кв. м, с земельным участком площадью 4 524 кв. м по улице Батова.

Начальная стоимость недостроя — 30,7 млн рублей.

Поликлинику должны были построить за три года — с 1991 года по 1993 год. Однако этого не произошло: в 2007 году речь шла уже о двух очередях. Первая — пристройка к зданию поликлиники должна была быть завершена до второго квартала 2007 года. Вторая очередь — само здание поликлиники — до 2008 года включительно.

В 2007 году была завершена пристройка, где сейчас находится прокуратура Дзержинского района, произведен монтаж коробки семиэтажного здания поликлиники. На этом стройка встала.

Аукцион был назначен на 14 августа. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на дату окончания приема заявок, т. е. на 10 августа, не поступило ни одной заявки.

Таким образом, аукцион признан несостоявшимся.