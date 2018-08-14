Трое пострадавших в горах Таджикистана альпинистов из РФ идут на поправку

Душанбе, , 10:02 — REGNUM В медицинских учреждениях Душанбе остаются семь альпинистов из РФ, которые пострадали в результате жёсткой посадки Ми-8 в районе Памира. По данным посольства РФ в Таджикистане, по состоянию на 14 августа трое любителей горных вершин уже выписаны из больницы. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Они находятся в одной из гостиниц республиканской столицы.

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Спасатели вылетели на место жесткой посадки МИ-8 в Таджикистане

Ещё четверо из десяти пострадавших российских альпинистов находятся в тяжёлом состоянии, причём один их них — в реанимации. Решение по лечению ещё двух граждан РФ примет врачебный консилиум. Их могут оставить в больнице в Душанбе либо отправят в Россию.

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Как сообщал ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в горах Таджикистана в труднодоступном районе Памира (ледник Фортамбек) 12 августа во второй половине дня. На борту винтокрылой машины находились 18 человек: 15 альпинистов — 13 граждан РФ, гражданин Белоруссии и гражданин Испании, а также три члена экипажа — граждане Таджикистана. После поступления информации об инциденте в республиканский комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне был сформирован оперативный штаб и начата поисково-спасательная операция.

В результате авиапроисшествия погибли пять человек, трое из которых — граждане РФ. Ещё 10 человек с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения города Душанбе. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

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