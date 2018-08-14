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Роспотребнадзор предупредил пожилых людей об уловках мошенников

Общество

Граждане, особенно в силу преклонного возраста, часто бывают доверчивы и наивны

Роспотребнадзор предупредил пожилых людей об уловках мошенников
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Мошенники

Москва, 14 августа 2018, 10:03 — REGNUM  Рекомендации для пожилых людей, которые часто страдают от действий мошенников, подготовлены Роспотребнадзором. Памятка опубликована 14 августа на официальном сайте ведомства.

Мошенники рассчитывают на доверчивость и наивность людей, особенно в преклонных годах. Они стремятся проникнуть в квартиры под видом работников различных служб, сообщают о якобы случившихся перерасчетах пенсии и квартплаты, предлагают «уникальные» товары с большими скидками.

«После визитов многие отдают свои последние сбережения за некачественные товары или услуги», — предупредили в Роспотребнадзоре.

Если незнакомцы просятся на порог, в ведомстве порекомендовали позвонить в организации, от имени которых якобы действуют посетители, отказаться от предлагаемых товаров или, по крайней мере, оценить их необходимость, а при серьезных подозрениях — сообщить в полицию.

Оставаться наедине в квартире с незнакомыми людьми не стоит. Также нельзя отдавать в руки посторонним паспорт, сообщать пин-код и код CVV банковской карты и пересчитывать при них деньги, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа пенсионерка из ямальского города Ноябрьска отдала мошенникам почти 1 млн рублей. Пожилая женщина сама сообщила неизвестным ей людям данные банковской карты после того, как получила СМС-сообщение о якобы совершенной покупке на 14 тыс. рублей.

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