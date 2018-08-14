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«Севастопольский автодор» оштрафовали за опасные ямы на дорогах

Общество

ГБУ должно заплатить 100 тысяч рублей за то, что вовремя не устранило нарушения

«Севастопольский автодор» оштрафовали за опасные ямы на дорогах
Editor5807
Яма на дороге

Севастополь, 14 августа 2018, 09:46 — REGNUM  Суд оштрафовал ГБУ «Севастопольский автодор» за игнорирование аварийно-опасных выбоин и просадок на дороге в одном из курортных посёлков города-героя. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба Севастопольского городского суда.

«Нарушения выявлены при проверке сотрудниками ГИБДД состояния дорожного полотна в посёлке Любимовка напротив дома отдыха «Любоморье». «Севастопольский автодор» не выполнил в срок предписание об устранении нарушений и после повторной проверки», — отметили в суде и был привлечён к административной ответственности по части 28 статьи 19.5 КоАП РФ — повторное невыполнение предписания органа, осуществляющего надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения», — отметили в суде.

Попытки оспорить штраф в размере 100 тысяч рублей со стороны ГБУ не увенчались успехом, суд оставил постановление без изменений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года житель Севастополя отсудил у местных чиновников почти полмиллиона рублей за ДТП, которое произошло из-за крупной ямы на дороге.

Читайте ранее в этом сюжете: Севастополец отсудил полмиллиона рублей за яму на дороге

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