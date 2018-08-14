К крушению Ми-8 под Красноярском могла привести ошибка пилотов

Красноярск, , 09:36 — REGNUM Авиакатастрофа Ми-8 в Красноярском крае, которая унесла жизни 18 человек, могла произойти в результате ошибки экипажа одного из вертолётов. Об этом на пресс-конференции 14 августа сообщил Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко.

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Прокурор добавил, что сейчас специалисты продолжают изучать вопросы организации воздушного движения на посадочной площадке, устанавливают законность её использования и проверяют режим труда и отдыха её сотрудников. При этом, по предварительным данным, усматривается вина в произошедшем экипажа одного из вертолётов.

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Красноярский край: ликвидация последствий крушения Ми-8 продолжается

Прокурор добавил, что ошибочные действия пилотов, пренебрежение ими правилами полётов по-прежнему продолжают оставаться основными причинами происшествий. Так, за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 53 авиационных события, из которых 43 составляют инциденты, семь — повреждения воздушных судов и три катастрофы. В результате погибли семь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8, принадлежащий авиакомпании Utair, потерпел крушение 4 августа в 09:48 (по местному времени). В региональном ГУ МЧС назвали предположительную причину падения винтокрылой машины — Ми-8 задел внешнюю подвеску второго вертолёта, который вылетел раньше. Известно, что вертолёт следовал по маршруту Ванкор — Сузун и перевозил работников компании «Ванкорнефть». Среди погибших экипаж из трёх человек и 15 пассажиров.

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