В Карачаево-Черкесии при производстве воды «Архыз» похитили 1,7 млрд рублей

Черкесск, , 09:28 — REGNUM Хищение более 1,7 млрд рублей было совершено при производстве минеральной воды «Архыз». Обвиняются в этом преступлении несколько человек — руководители группы компаний, занимавшихся добычей и реализацией питьевой воды в Карачаево-Черкесии, сообщили ИА REGNUM 14 августа в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Как установило следствие, под руководством владельца и генерального директора ЗАО «Висма» Валерия Герюгова исполнительные директора предприятия осуществили аферу. По поддельным документам они получили в банке кредиты на общую сумму, превысившую 1,7 млрд рублей. После этого деньги были похищены.

Уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в особо крупном размере, в отношении Герюгова и его подельников передано для рассмотрения в Промышленный районный суд города Ставрополя.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года Арбитражный суд Карачаево-Черкесии признал фирму «Висма», производящую минеральную воду «Архыз», банкротом из-за того, что еще в 2014 году компания перестала обслуживать кредиты, взятые у Сбербанка группой фирм, входящих в структуру «Висмы».

Поручителем у этих компаний был лично глава «Висмы» Валерий Герюгов. В залоге у банка находились бренд «Архыз» и производственные активы группы «Висма».В апреле 2017 года Герюгов был задержан в Москве. Суд поместил его под домашний арест.

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