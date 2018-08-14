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Гостиницу в Улан-Удэ могли поджечь

Общество

В результате пожара пострадали пять человек

Гостиницу в Улан-Удэ могли поджечь
Иллюстрация: Pikabu.ru
Огонь

Улан-Удэ, 14 августа 2018, 09:13 — REGNUM  Причиной пожара, который вспыхнул в гостинице в столице Бурятии, могло стать неисправное электрооборудование. Об этом сообщил заместитель начальника отдела дознания и административной практики регионального управления МЧС России Александр Крипиневич.

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Не исключили спасатели и поджога. В качестве одной из основных версий рассматривается и внесение постороннего термического источника.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в гостинице на улице Окинская в Улан-Удэ вспыхнул ранним утром 13 августа. Пострадали пять человек. Одна из получивших травмы — 18-летняя девушка — находится в крайне тяжёлом состоянии. У неё обожжена большая часть тела. По информации ряда местным СМИ, в гостинице не соблюдались правила противопожарной безопасности, не было запасных эвакуационных выходов и сигнализации. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон со второго этажа. В настоящее время проверкой работы гостиницы занялись следователи.

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Пожары в гостиницах и пансионатах
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