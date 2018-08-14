Анонимный тест на ВИЧ-инфекцию сдали сотни новосибирцев

Новосибирск, , 09:12 — REGNUM В Новосибирске подвели итоги Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Как сообщили ИА REGNUM организаторы мероприятия, Новосибирская область приняла эстафету III акции Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию на прошлой неделе у Томской области. С 11 по 16 августа тестирование пройдёт в четырёх городах региона. Брендированные белые автомобили с широкой красной лентой на бортах уже побывали в Новосибирске, Бердске и Искитиме. В городе Куйбышев их ждут 16 августа.

Сегодня, 14 августа, были озвучены результаты тестирования жителей Новосибирской области — протестировано 424 человека.

Но, как уточнила ИА REGNUM координатор акции Лариса Казакова, мероприятия в Новосибирской области ещё продолжаются, а потому конечная цифра принявших участие в тестировании будет выше.

«Также сегодня в Новосибирске проходит обучающий семинар для терапевтов «ВИЧ-инфекция в практике специалистов первичного звена. Ранняя диагностика». Поэтому более точные цифры будут известны вечером. Они будут размещены на официальном сайте o-spide.ru», — отметила Казакова.

Узнать свой ВИЧ-статус новосибирцы приходила даже ночью. Как сообщают «НГС Новости», в ночь с 11 на 12 августа в автомобилях экспедиции, расположившихся неподалёку от Центрального рынка, за три часа побывали около 60 человек.

Отметим, что Всероссийская акция министерства здравоохранения РФ «Тест на ВИЧ: Экспедиция» стартовала на Камчатке. С июня по ноябрь брендированные автомобили побывают в 120 городах 30 регионов страны. Акция направлена на информирование граждан и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Из Новосибирской области экспедиция направится в Омскую область. А завершится акция 7 ноября в Калининграде.

На 1 января 2017 года на территории Новосибирской области было зарегистрировано почти 33 тысячи ВИЧ-инфицированных. А согласно статистике, которую недавно опубликовал Роспотребнадзор, регион находится в топе самых поражённых субъектов страны.