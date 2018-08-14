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Свыше 3 тыс. силовиков будут следить за порядком на матче «Спартак» — ПАОК

Общество

Футбольная баталия состоится на стадионе «Открытие Арена»

Москва, 14 августа 2018, 08:56 — REGNUM  Уже сегодня, 14 августа, в Москве болельщики смогут увидеть матч квалификационного раунда Q3 Лиги чемпионов УЕФА. На стадионе «Открытие Арена» встретятся московскиё «Спартак» и греческий ПАОК (город Салоники). Общественный порядок и безопасность во время футбольной баталии будут обеспечивать более 3 тысяч сотрудников служб безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

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На стадионе и прилегающей территории будут дежурить сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных организаций и контрольно-распорядительной службы, а также народные дружинники. Кроме того, к работе по обеспечению безопасности спортивного состязания также привлекаются представители ГУ МЧС России по Москве, кинологи со служебными собаками, которые заранее обследуют спортивную арену и прилегающую территорию.

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Власти призвали болельщиков соблюдать общественный порядок и напомнили об административной ответственности для нарушителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом матче, который состоялся в Греции, победу одержал ПАОК, обыгравший красно-белых со счетом 3:2. Московский «Спартак» призвал болельщиков поддержать команду в ответном матче квалификации Лиги чемпионов с греческим ПАОКом.

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