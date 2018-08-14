Вторник, 14 Августа 2018 года
09:21:51 МСК

Власти Великобритании пообещали убрать с улиц всех бездомных

Общество

Для этого потребуется £100 млн и почти десять лет

Власти Великобритании пообещали убрать с улиц всех бездомных
Антонио Даттило-Руббо. В бедности с кем не поведёшься. 1905

Лондон, 14 августа 2018, 08:47 — REGNUM  Власти Великобритании пообещали к 2027 году убрать с улиц королевства бездомных, сообщает 14 августа Al Jazeera.

Причиной подобного заявления стал зафиксированный рост числа беспризорных. Государство пообещало выделить на решение данной проблемы £100 млн в течение следующих двух лет.

Напомним, с 2010 года в Англии количество бездомных граждан увеличилось на 168%. По данным правительства, с 1 тыс. 768 человек данный показатель возрос до 4 тыс. 751 в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Меган Маркл перестала общаться с отцом, как стала принцессой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Великобритании
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить