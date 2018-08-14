Погода помешала вертолёту забрать терпящих бедствие в горах Алтая туристов

Горно-Алтайск, , 08:30 — REGNUM Операция по спасению туристов из Кемеровской области, терпящих бедствие в горах Алтая, пока затягивается. Забрать заблокированных на высоте 4,1 тыс. м на вершине Ак-Кем людей вертолёт, который 13 августа прибыл из Кемерова в Горно-Алтайск, не смог из-за непогоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, вылет был запланирован на 8:00 по местному времени. Однако его пришлось отложить по причине низкой облачности, которая стоит в горах.

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«Удастся ли в ближайшие часы добраться до вершины, где находятся четверо туристов, пока никто сказать не может. Все надеются, что погода установится. В горах она крайне непредсказуема», — пояснили в ведомстве.

По словам начальника Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимира Овсиенко, который принял решение лично возглавить группу спасателей, в горах вертолёт сможет сесть на площадку у озера Аккемское, от которого до места стоянки группы перепад высоты ещё более 2 тыс. метров.

«Маршрут, где путешествовала группа, ледово-скальный, один из самых сложных в горах Алтая. Предстоит сложная работа по спасению, только бы не подвела погода», — сказал Овсиенко.

Добавим, что на 14 августа синоптики прогнозируют в Республике Алтай днём в отдельных районах небольшие, местами умеренные дожди, в горах с мокрым снегом, утром местами туман и порывистый, до 15 м/с ветер.

В МЧС отметили, что туристы регулярно выходят на связь со спасателями. Их самочувствие удовлетворительное.

Напомним, сигнал о бедствии из Усть-Коксинского района Республики Алтай поступил 12 августа. На горной вершине Ак-Кем высотой 4,1 тыс. метров оказалась заблокирована туристическая группа из четырёх человек. Сильный ветер унёс у альпинистов палатку и часть оборудования, самостоятельно спуститься они не могут. У группы есть запас продуктов и газа, который поможет им дождаться помощи спасателей. В настоящее время только в Республике Алтай на контроле служб МЧС России находится порядка 100 туристических групп.

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