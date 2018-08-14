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Facebook заблокировал страницу латиноамериканского канала TeleSur

Общество

В социальной сети «забанена» англоязычная версия, на которую были подписаны более 500 тыс. человек

Facebook заблокировал страницу латиноамериканского канала TeleSur
Иллюстрация: Kienthuc.net.vn
Facebook

Каракас, 14 августа 2018, 08:31 — REGNUM  Социальная сеть Facebook второй раз за семь месяцев заблокировала официальную англоязычную страницу латиноамериканского телеканала TeleSur. Об этом 13 августа сообщает телеканал.

Facebook не поясняет, по каким причинам удалил страницу. Ее англоязычные администраторы уверены, что это связано с борьбой с так называемыми фейковыми новостями. Для того чтобы восстановить справедливость, они начали кампанию в дружественных средствах массовой информации, введя хэштег #BringBackteleSUREnglish.

Телеканал TeleSur был создан в 2005 году по инициативе президента Венесуэлы Уго Чавеса. Работа канала финансируется рядом стран Латинской Америки, где у власти стоят левые политические силы.

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