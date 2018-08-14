Эксперт: «Изменения в пенсионном законодательстве назрели»:

Екатеринбург, , 08:21 — REGNUM Изменения в пенсионном законодательстве России, безусловно, назрели. Об этом заявила директор Института экономики Уральского отделения Российской академии наук Юлия Лаврикова.

«Тут надо рассматривать два аспекта — и биологический, и экономический. Если говорить с позиций того, что меняется биологическая сущность нашей жизни, то сейчас люди в возрасте 55−60 лет, их самочувствие и работоспособность существенно отличаются от тех условий, которые существовали в 50-е годы прошлого века, когда были приняты эти нормы действующего законодательства. Сейчас люди гораздо дольше остаются работоспособными, на более продолжительный период сохраняют здоровье, у многих достаточно хорошая мотивация к труду. По многим параметрам произошли существенные изменения, а нормы закона, регулирующие возраст выхода на пенсию, не меняются уже более 60 лет», — отметила эксперт.

«С экономической точки зрения необходимость изменений также несомненна. Но есть некоторые противоречия, которые связаны с техническим прогрессом. Цифровизация объективно приводит к высвобождению трудящихся с рабочих мест, повышению производительности каждого рабочего места. Но с другой стороны, цифровизация требует достаточно высокой квалификации, которая у молодежи еще не сформирована», — добавила эксперт.

По её словам, поэтому и экономические, и биологические аргументы все-таки говорят в пользу изменения пенсионной системы. Кроме того, тенденции развитых стран, к уровню жизни которых мы стремимся, показывают, что продолжительность работоспособной жизни людей только увеличивается.

«Хочу заметить, что при любом варианте пенсионного манёвра должен быть комплексный подход. Необходимо развитие накопительной составляющей — когда мы через пенсионный фонд можем накопить себе будущую пенсию. Обязательно должны работать и другие механизмы накопления, которые были бы доступны для физических лиц. К примеру, это работающие инвестиционные фонды, какие-то другие институты, когда человек мог бы накопить себе на пенсию, постепенно откладывая средства в течение жизни. Речь также идет и о достойной заработной плате, чтобы человек мог составить ощутимую накопительную часть, за счет которой он сможет спокойно и безбедно жить, уйдя с работы», — считает Юлия Лаврикова.