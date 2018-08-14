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14 августа в Москве будет тепло и сухо

Общество

Уже завтра, 15 августа, в регион вернутся дожди

14 августа в Москве будет тепло и сухо
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 14 августа 2018, 08:08 — REGNUM  Сегодня, 14 августа, жителей и гостей Москвы ожидает теплая погода без осадков. По данным Гидрометцентра, в столице будет переменная облачность, атмосферное давление в середине дня составит 747 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.

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Столичный регион будет находиться на северной периферии антициклона. Температура воздуха не поднимется выше 23−25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 13−15 градусов. Ветер западный, 5−10 метров в секунду.

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Уже завтра, 15 августа, в Москве снова прогнозируются дожди, причём с грозами. Такая же погода сохранится и 16 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшая неделя в Москве была жаркой. Прохладу в регион принесли дожди, с которых началась новая рабочая неделя.

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