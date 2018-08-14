В Оренбуржье нефтяники заплатят крупный штраф

Оренбург, , 07:39 — REGNUM В Оренбургской области местная нефтяная компания заплатит крупный штраф за нарушение земельного законодательства. Из-за бездействия нефтяников из сельхозоборота выведены земельные участки общей площадью более 8 тыс. квадратных метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхонадзора по региону.

Во время проверки состояния земли, которая имеет статус сельхозугодий, специалисты выяснили, что площади не обрабатываются и зарастают сорняками. Таким образом, земли, находящиеся в собственности нефтяной компании, по назначению не используются.

Собственник не проводил мероприятий, направленных на сохранение плодородия, на землях сельскохозяйственного назначения. В результате значительная площадь выбыла из сельхозоборота.

Нефтяников привлекли к административной ответственности. Компания оштрафована на 400 тыс. рублей. От гендиректора организации потребовали устранить нарушения.