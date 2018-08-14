Детям пострадавших от наводнения забайкальцев решили «продлить лето»

Чита, , 07:34 — REGNUM Пока взрослые заняты борьбой с сильнейшим наводнением, 150 забайкальских детей, чьи семьи больше всего пострадали от потопа, получили возможность отдохнуть в детском лагере «Энхалук» на Байкале. Подробности сообщает сегодня, 14 августа, сайт правительства Забайкальского края.

От главы региона Натальи Ждановой школьники, собравшиеся на привокзальной площади станции Чита-II, узнали: «чтобы их отдых состоялся, большую работу провели сотрудники министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, министерства труда и социальной защиты населения региона».

«Мы постарались продлить для вас лето. Желаю вам набраться сил, хороших эмоций и обрести новых друзей», — отметила Наталья Жданова.

Известно, что лагерь на Байкале посетят дети из нескольких районов края: Читинского, Карымского, Сретенского, Тунгокоченского, Шилкинского и Нерчинского. Следующую группу ребят планируют направить в лагерь «Океан» Приморского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае началось в ночь на 8 августа после месяца проливных дождей. Вышедшие из берегов реки снесли 50 мостов, размыли более 100 километров дорог и затопили сотни домов и приусадебных участков. Многие до сих пор находятся в воде. К примеру, в Чите накануне, 13 августа, подтопленными оставались более 500 территорий в кооперативах. В регионе действует режим ЧС.