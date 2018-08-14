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В Екатеринбурге благоустройство парка «Зелёная роща» обернулось скандалом

Общество

Работы пока приостановлены

Екатеринбург, 14 августа 2018, 07:11 — REGNUM  В Екатеринбурге приостановлены работы по благоустройству «Зелёной рощи», прилегающей к одному из частных медицинских центров. В мэрии потребовали от компании дополнительной информации, заявила журналистам глава городского комитета по вопросам благоустройства Тамара Благодаткова.

Скандал разгорелся в июле. Тогда возле клиники «УГМК-Здоровье» часть территории парка оградили забором. Здесь планируется провести работы по благоустройству. В планах — создание бехатоновых дорожек, зоны для детей с песочницей и городком и т. д. Также запланировано озеленение территории и обустройство лавочек и урн.

Основные работы планируется провести в 2019 году. Но уже сейчас граждане заявили о том, что за забором якобы спиливают деревья. Представители УГМК пояснили: речь идёт не более чем о санитарной обрезке. Здоровые деревья и кустарники не трогают.

Также в УГМК пояснили, что огороженный прилегающий к клинике участок был и будет неотъемлемой частью парка. Тем не менее граждане всё равно обеспокоены. Они требуют широкого обсуждения проекта благоустройства этого участка парка.

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Судьба парков и зон отдыха в городах России
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