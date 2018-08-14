Спасать дорого: МЧС просит туристов самим отвечать за себя и страховаться

Магадан, Магаданская область, , 06:39 — REGNUM Сплавлявшиеся по реке Омулёвка в Магаданской области туристы упустили лодку. Плавсредство унесло от берега вместе с продуктами и медикаментами, и людям пришлось обратиться за помощью к спасателям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФГКУ «Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России».

Эвакуировать туристов, упустивших плавсредство, придётся на вертолёте: из-за подъёма воды в реке доплыть до них оказалось невозможным. Перелёт пришлось отложить на сутки из-за нелётной погоды.

Поиски и эвакуация людей будут оплачиваться из бюджета Магаданской области, и это стало поводом снова поднять вопрос о «диком» туризме и мерах ответственности путешественников за свою безопасность. Предлагается разработать методику регистрации туристов, которая обязательна, но игнорируется путешественниками. Кроме того, в МЧС считают необходимым предусмотреть страхование от несчастных случаев и форс-мажорных ситуаций, а также административное наказание за самонадеянность туристов. Необходимость введения всех этих мер аргументируется тем, что при попадании отдыхающих в опасные ситуации приходится нести большие материальные и финансовые затраты на проведение поисково-спасательных операций. Кроме того, для спасения туристов МЧС вынуждено задействовать много сотрудников.

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«Практически все происшествия с людьми в горах, в лесах, на водных маршрутах — это следствие не просто «дикого», необузданного туризма. Основная масса любителей активного отдыха отправляется в походы неподготовленными, их действия зачастую не продуманы. Ежедневно по всей стране, от Кавказа до Дальнего Востока наши вертолёты и спасатели только и делают, что вынимают туристов из опасных ситуаций. К сожалению, не всегда итог оказывается благополучным. Мы считаем, что настало время придать упорядоченный, более культурный вид туристическим увлечениям наших граждан», — прокомментировал начальник СРЦ МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике Алтай спасатели 7 августа оказали помощь трём туристам, которые сорвались при спуске с одной из вершин. Люди получили травмы и не могли самостоятельно передвигаться, спасатели доставили их в медучреждение на вертолёте.