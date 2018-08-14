Банк, выселяющий сирот, — что может помочь челябинской семье?

Дубовка, Челябинская область, , 06:33 — REGNUM У троих детей, проживающих в селе Дубовка Челябинской области, оставшихся без матери и оказавшихся под угрозой выселения, есть шанс сохранить жильё. Об этом заявляет эксперт областного уполномоченного по правам человека Вячеслав Курилин, сообщили в аппарате омбудсмена.

По словам эксперта, если банк не пойдёт на мировую, то будет подано заявление в областной Арбитражный суд. В этом заявлении изложат просьбу о введении процедуры реструктуризации долга в рамках проекта «Банкротство в подарок». Курилин считает, что такая мера даст возможность не допустить продажи квартиры и избежать выселения детей. Кроме того, можно будет погасить долги без штрафов и пеней.

Напомним, мать троих детей умерла в апреле 2015 года. За два года до этого она взяла ипотечный кредит. Долг по нему сейчас и висит камнем на шее троих её осиротевших детей. Банк потребовал возврата долга. Суд первой инстанции удовлетворил требование кредитора и обратил взыскание на квартиру.

16 августа состоится рассмотрение апелляции, которую подал отец детей Алексей Б. А 15-го в Красноармейском районе Челябинской области состоится выездное совещание. Чиновники разных рангов будут думать, как помочь детям.

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