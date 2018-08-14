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Самая большая в Азии яхта направилась из китайского порта Яньтай в Монако

Общество

Яхта «Illusion Plus» была построена компанией Yantai CIMC Raffles Offshore Limited. Ее длина составляет 88,5 метров, а ширина достигает 15,4 метров

Яньтай, Китай, 14 августа 2018, 06:18 — REGNUM  Самая большая в Азии моторной мега-яхта «Illusion Plus» вышла из порта города Яньтай провинции Шаньдун на востоке Китая и отправилась в Монако через Шэньчжэнь, сообщает 14 августа газета China Daily.

Яхта «Illusion Plus» была построена компанией Yantai CIMC Raffles Offshore Limited. Ее длина составляет 88,5 метров, а ширина достигает 15,4 метров. Яхта обладает шестью палубами, а дальность плавания достигает 5 тыс. миль на скорости 17 узлов. По утверждению создателей роскошной яхты, она сможет управляться одним человеком благодаря современной системе автоматизации.

Отметим, обладателями самых больших в мире моторных яхт являются арабские шейхи и российские олигархи. Так, в 2013 году шейх Халифа Аль Нахайян из ОАЭ построил себе яхту «Azzam», которая потеснила в звании самой длинной яхты «Eclipse» Романа Абрамовича, которая удерживала этот титул с 2006 года.

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