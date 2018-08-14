Причина большинства лесных пожаров Якутии — неосторожное обращение с огнём

Якутск, , 05:57 — REGNUM 13 жителей Якутии признаны причастными к возникновению лесных пожаров на территории республики, в отношении четверых из них возбуждены уголовные дела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС региона.

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По информации ведомства, дознаватели госпожарнадзора проводят предварительные расследования по всем сообщениям о природных пожарах. Часть возгораний появились из-за сухих гроз, но большинство возникли из-за неосторожного обращения людей с огнём, пришли к выводу в региональном управлении МЧС. 13 жителей региона признаны причастными к возникновению 12-ти пожаров. Четверых якутян из Амгинского, Усть-Майского, Вилюйского и Нюрбинского районов будут судить по статье 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»), остальные семеро оштрафованы, пять из них на 5 тыс. рублей и двое как должностные лица — на 50 тыс. рублей.

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Якутяне также привлекались к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Общая сумма штрафов составила 554 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в этом году была очень сложная ситуация с лесными пожарами, в некоторые дни площадь охваченной огнём территории лесов республики превышала 1,3 млн га. Трижды пожары вплотную подходили к населённым пунктам.