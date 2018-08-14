В Кузбассе власти говорят о готовности школ, Госпожнадзор — о нарушениях

Кемерово, , 05:47 — REGNUM Власти муниципалитетов Кемеровской области отчитались о готовности всех школ к новому учебному году. Комиссионная приёмка общеобразовательных организаций проводилась с 17 июля по 8 августа. Об этом на аппаратном совещании в администрации Кузбасса 13 августа рассказала и.о. заместителя губернатора Елена Пахомова.

К приёмке была предъявлена 661 школа. В них с 1 сентября будут обучаться более 310 тыс. детей (на 1 сентября 2017 года — 305 тыс. 29 детей). А вот детские сады, детские дома и другие образовательные организации, по словам Пахомовой, принимались в плановом режиме в течение года.

Согласно отчётам муниципальных властей, более 1,4 тыс. образовательных организаций (80,6%) укомплектованы кнопками экстренного вызова Росгвардии или групп быстрого реагирования частных охранных предприятий; 343 (19%) — автономными охранными системами, «мобильными телохранителями» и ревунами; и все (а это почти 1,8 тыс. образовательных организаций) — автоматической пожарной сигнализацией, которая выведена на пульты пожарных частей; 1557 (87%) — системами видеонаблюдения; 721 (40%) — системами контроля и управления доступом.

В то же время, в областном управлении МЧС России сообщили, что 417 учреждениям образования выданы предписания на устранения 1 874 нарушений, в том числе по замене автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре; отсутствию аварийного освещения и необходимого количества средств пожаротушения; неудовлетворительному состоянию путей эвакуации.

Наибольшее количество предписаний среди городов получили учреждения в Мысках (в 20-ти из 30-ти имеющихся), а также в Топкинском районе (в 22-х учреждениях из 43-х). А вот Прокопьевский район оказался единственным, где в учреждениях образования отсутствуют предписания Госпожнадзора.

Отметим, что на подготовку муниципальных образовательных учреждений Кузбасса к новому учебному году из бюджета области выделено 65,5 млн рублей. Однако Елена Пахомова обратилась к главам городов и районов с просьбой предусмотреть средства в муниципальных бюджетах на поэтапное устранение выявленных нарушений.

Отметим, что ранее были обнародованы результаты проверок объектов с массовым пребыванием людей в регионах Сибирского федерального округа.

Как сообщало ИА REGNUM, из 12 290 проверенных объектов, в 5 280 (43%) были обнаружены нарушения пожарных требований. В итоге 3 855 собственников и арендаторов помещений получили административное наказание.

Кроме того, специалисты государственного пожарного надзора в составе межведомственных комиссий проверили готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году. Особое внимание уделялось обеспечению безопасности детей. Всего в Кузбассе 1 795 образовательных учреждений. В сентябре в учебных заведениях области запланирован «Месячник Безопасности» — «занятия по восстановлению навыков распознавания и оценки опасных и вредных факторов пожара, адекватного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций» после школьных каникул.

Напомним, что 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошёл пожар, который унёс жизни 60 человек, большинство из которых дети. По всей стране были организованы массовые проверки объектов с массовым пребыванием людей.

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