Тайфун «Бебинка» готовится обрушиться на южные провинции Китая

Гуанчжоу, Китай, , 04:59 — REGNUM Тайфун «Бебинка», ставший уже 16-м за текущий год с большой долей вероятности обрушится на провинцию Гуандун на юге Китая уже в ночь по местному времени 14 августа, сообщают местные метеорологи, передает агентство Синьхуа.

Ожидается, что тайфун сначала пройдет вдоль берега, прежде чем обрушиться на западные прибрежные районы Гуандуна, где в связи с этим прогнозируются сильные ливни. Дожди затронут прибрежные города и дельту реки Чжуцзян. Кроме того, сильные ветры ожидаются и в провинции Хайнань. Метеорологи предупреждают о возможности схода оползней и селевых потоков.

Напомним, что четырнадцатый за год тайфун «Яги» 12 августа обрушился на китайскую провинцию Чжэцзян, в связи с чем в регионе был объявлен «синий» уровень погодной опасности.

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