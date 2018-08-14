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Рэпер Eminem побил свой рекорд по скорости чтения рэпа

Общество

В новой композиции рэпер читает на 7 слогов в секунду быстрее, чем раньше

Рэпер Eminem побил свой рекорд по скорости чтения рэпа
Иллюстрация: U.S. Department of Defense
Eminem

Вашингтон, 14 августа 2018, 04:59 — REGNUM  Американский рэпер Eminem побил свой собственный рекорд 2013 по скорости чтения рэпа, сообщил один из читателей портала Genius, который ранее проанализировал новую песню певицы Никки Минаж, исполненной вместе с рэпером.

Сообщается, что читатель портала сравнил песню Majesty с нового альбома певицы с композицией рэпера Rap God, которая ранее была занесена в Книгу рекородов Гиннесса как песня с максимальным количеством слов в единицу времени. Тогда рекорд составил 1560 слов за шесть минут и три секунды.

В новой песне, как установил читатель, рэпер читает 123 слога за 12 секунд, в то время как в Rap God он выдает 157 слогов за 16,3 секунды. Это значит, что в новой композиции рэпер читает на 7 слогов в секунду быстрее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 августа 457 гитаристов в Сиднее (Австралия) поставили мировой рекорд, одновременно исполнив песню группы AC/DC «Highway to hell».

Читайте ранее в этом сюжете: В Сиднее около 450 гитаристов одновременно исполнили песню AC/DC

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