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Младшей из сестер Хачатурян назначат допобследование

Общество

Кузнецова сказала, что собирается помочь сестрам встретиться с матерью

Москва, 14 августа 2018, 04:51 — REGNUM  Дополнительное медицинское обследование будет назначено младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых в жестоком убийстве отца, заявила Анна Кузнецова, детский обмудсмен, передает РБК.

Кузнецова сообщила о медобследовании после посещения 17-летней обвиняемой, которая содержится в СИЗО. По словам Кузнецовой, она «увидела тяжелое раскаяние».

Детский омбудсмен сказала, что собирается помочь сестрам встретиться с матерью. А младшей она поможет организовать обучение по школьной программе в СИЗО, передают «Вести».

Напомним, три сестры Хачатурян обвиняются в убийстве отца, который, по их показаниям, довел их до этого шага своим жестоким обращением. Кузнецова посетила в СИЗО младшую из сестер — Марию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа защита попросила российского омбудсмена Татьяну Москалькову содействовать в смягчении меры пресечения девушкам — чтобы их перевели под домашний арест.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокаты сестёр Хачатурян обратились к омбудсмену Москальковой

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