Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в детском лагере

Махачкала, , 03:54 — REGNUM Причиной массового отравления детей в оздоровительном лагере «Спартак» в Дагестане стала пищевая токсикоинфекция, вызванная возбудителем сальмонеллеза, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Сообщается, факторами распространения инфекции могли послужить пищевые продукты, которые поставлялись в лагерь без сопроводительных документов, и нарушения санитарного режима на пищеблоке. Одним из таких нарушений называется нарушение температурного режима хранения продуктов питания.

В настоящее время деятельность лагеря приостановлена, продолжается расследование и проведение противоэпидемических мероприятий. На текущий момент госпитализированы 86 человек, среди которых 83 ребенка и трое сотрудников лагеря. Состояние пострадавших оценивается как легкой и средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в детском оздоровительном лагере «Спартак» в Дагестане была зафиксирована вспышка сальмонеллеза. Ранее минздрав республики сообщал о 65 пострадавших детях и четверых взрослых. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова.

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