Суд отказал выпускнику новосибирской гимназии в пересмотре результатов ЕГЭ

Новосибирск, , 03:22 — REGNUM Центральный районный суд Новосибирска отказал выпускнику гимназии № 4 Артёму Веселову в пересмотре результатов ЕГЭ по обществознанию. Заседание суда по исковому заявлению проходило в понедельник, 13 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, юноша подал иск к министерству образования, так как посчитал, что балл по обществознанию ему снизили несправедливо — за то, что понятие гиперинфляции, которое дал он, отличается от определения в оценочных документах ЕГЭ.

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«Отказано в удовлетворении исковых требований», — цитируют «НГС Новости» помощника судьи Екатерину Пуховскую.

Тем временем, «Коммерсантъ» пишет, что процесс по иску выпускника новосибирской гимназии «вскрыл новые проблемы в системе оценивания творческих заданий ЕГЭ» — те, кто сдавал ЕГЭ по иностранным языкам неоднократно жаловались на несправедливые оценки: за эссе в ряде регионов ноль баллов получили от 5,5% до 56% сдающих.

«В образовательном сообществе указывают на недоработки в критериях оценки заданий ЕГЭ и призывают для повышения объективности включить в экзамены по гуманитарным дисциплинам устную часть», — отмечает издание.

Адвокаты Артёма Веселова намерены обжаловать решение суда Новосибирска.

Сам юноша прокомментировал решение суда на своей странице в Facebook следующим образом: «Читаю не те книги».

https://www.facebook.com/amveselov/posts/1842963662465771

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выпускник одной из новосибирских гимназий Артём Веселов оказался недоволен результатами единого государственного экзамена: экзамены он сдал досрочно и по трём предметам (русскому и английскому языкам, математике) получил высокий бал, а по обществознанию — 88 баллов. Он подал апелляцию, но безрезультатно, после чего направил исковое заявление в суд, по которому состоялось несколько заседаний. Основная претензия к министерству образования и к экзаменационной комиссии — не готовность выслушивать выпускников и рассматривать спор объективно.