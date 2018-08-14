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В Сиднее около 450 гитаристов одновременно исполнили песню AC/DC

Общество

Гитаристы нацелились на рекорд

Сидней, Австралия, 14 августа 2018, 02:30 — REGNUM  На гитарном фестивале в австралийском городе Сидней 457 гитаристов поставили мировой рекорд, одновременно исполнив песню группы AC/DC «Highway to hell», сообщает Mashable.

Сообщается, что гитаристы исполняли песню на электрогитарах через мини-усилители. Со сцены гитаристам помогала группа The Choirboys, задававшая ритм. Отмечается, что среди гитаристов были и мужчины, и женщины, и дети. Пока не известно, будет ли подтвержден рекорд и попадет или он в «Книгу рекордов Гиннесса».

Напомним, предыдущий мировой рекорд по одновременному исполнению песни на гитаре был поставлен в 2013 году, когда 368 гитаристов в Индии исполнили композицию «Knocking on Heaven's Door» в версии группы Guns N'Roses.

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