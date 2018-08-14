В Китае отчитались о состоянии информационной сферы и книгопечатания

Пекин, , 00:33 — REGNUM Государственным управлением по делам печати и издательств КНР опубликован доклад, раскрывающий подробности состояния дел в стране в этой сфере, сообщает 13 августа Синьхуа.

Как сообщается в документе, на конец 2017 года в КНР насчитывалось 585 издательств, из которых 219 имеют статус государственных, а 366 — частных. За отчетный год было выпущено 48,5 млрд экземпляров различных изданий — книг, журналов, газет, аудио‑ и видеоматериалов, интернет-публикаций.

Отмечен устойчивый рост количества изданных книг; примерно половина журналов имеют естественнонаучный и технологический профиль. В стране издаются почти 1,9 тыс. газет, из которых около 900 — районного и муниципального уровней.