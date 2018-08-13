После Майдана количество судей на Украине уменьшилось на треть

Киев, , 23:43 — REGNUM За последние 3,5 года из украинских судов уволились 3,2 тыс. судей, заявил 13 августа глава высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков в интервью телеканалу «Громадське».

На момент государтсвенного переворота в стране насчитывалось около 9 тыс. судей, следовательно, их число снизилось на 35%.

Козьяков отметил, что массовые увольнения начались в 2016 году после начала процедуры первичного квалификационного оценивания:

«В прямом эфире фактически задавали много неприятных вопросов об имуществе и так далее. Всего 350 судей оценили мы сначала, а в следующие четыре месца уволились по собственному желанию более 1,5 тыс. судей», — рассказал эксперт.

Напомним, в средине 2018 года на Украине был создан Высший антикоррупционный суд, подконтрольный иностранным государствам. Судить украинских коррупционеров также будут иностранцы.

Читайте также: Президент Порошенко попросил у стран НАТО судей для Украины