В «Укрзализныце» объяснили, как будут платить за кампанию в соцсетях

Киев, , 23:35 — REGNUM Сумма за популяризацию официальной страницы компании «Укрзализныця» в социальной сети Facebook будет оплачиваться в зависимости от результата, заявили в государственном железнодорожном предприятии Украины 13 августа изданию «Детектор медиа».

Исполнитель работ получит средства за фактически оказанные услуги, а не всю сумму, указанную в договоре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за ведение официальной страницы компании в Facebook частное лицо, по договору, должно было получить около 1,7 млн в рублевом эквиваленте.

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