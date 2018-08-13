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В «Укрзализныце» объяснили, как будут платить за кампанию в соцсетях

Общество

В компании прокомментировали скандальный тендер на сайте госзакупок

Киев, 13 августа 2018, 23:35 — REGNUM  Сумма за популяризацию официальной страницы компании «Укрзализныця» в социальной сети Facebook будет оплачиваться в зависимости от результата, заявили в государственном железнодорожном предприятии Украины 13 августа изданию «Детектор медиа».

Исполнитель работ получит средства за фактически оказанные услуги, а не всю сумму, указанную в договоре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за ведение официальной страницы компании в Facebook частное лицо, по договору, должно было получить около 1,7 млн в рублевом эквиваленте.

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