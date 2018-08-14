На Южном Урале лже-пенсионер получил условный срок

Челябинск, , 05:02 — REGNUM Наказание в виде двух лет лишения свободы условно назначено жителю города Магнитогорска (Челябинская область) за незаконное получение пенсии, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Решение суда вынесено в отношении магнитогорца за мошенничество при получении выплат (часть 3 статьи 159.2 УК РФ). Житель Челябинской области в 2013 году мошенническим путем добился выплат «пенсии», ни которую не имел права.

При этом он предоставил фальшивую справку о работе на Челябинском кожевенном заводе в период с 20.06.1975 года по 19.08.1991 года. Такая справка давала ему право на получение досрочной (льготной) пенсии и соответствующих социальных выплат.

«В результате совместных действий соучастников подсудимому была назначена и выплачивалась в период с 17 февраля 2014 года по 17 ноября 2016 года досрочная (льготная) пенсия в виде денежных средств на общую сумму 420 500 рублей 66 копеек, которыми он впоследствии распорядился по своему усмотрению», — сообщили в пресс-службе.

В итоге суд приговорил магнитогорца к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. С него будет взыскан материальный ущерб в Пенсионный фонд РФ. Защита приговор обжаловала, но региональная судебная коллегия оставила приговор без изменения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля жителя Челябинска приговорили к четырем годам лишения свободы за то, что он ссужал деньги под средства материнского капитала. Обмануто более 60 человек, а Пенсионному фонду РФ причинен ущерб в размере более 13 миллионов рублей.

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