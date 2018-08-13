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Посольство РФ в Лондоне предупреждает о задержках на таможне в «Хитроу»

Общество

В июле сообщалось, что гражданам стран, не входящих в Европейскую экономическую зону, приходилось стоять в очереди на паспортный контроль в лондонском аэропорту до 2,5 часа

Лондон, 13 августа 2018, 21:21 — REGNUM  Посольство России в Великобритании предупреждает граждан об увеличившемся времени ожидания прохождения паспортного контроля в лондонском аэропорту «Хитроу». Соответствующее сообщение размещено 13 августа на официальном сайте диппредставительства.

«Обращаем внимание российских граждан на то, что, по поступающим сообщениям, в лондонском аэропорту «Хитроу» зарегистрирован значительный рост очередей на прохождение пограничного контроля», — говорится в сообщении.

В посольстве рекомендуют учитывать данную информацию гражданам, следующим транзитом через столицу Соединённого Королевства.

Российские дипломаты напомнили, что по британским требованиям время ожидания в очереди для прибывающих из стран, которые не входят в Европейскую экономическую зону, должно составлять не более 45 минут. Между тем в июле в британских СМИ появлялась информация о задержках, достигавших 2,5 часа. Уложиться в отведённые временные рамки не удалось в отношении 95% прибывающих граждан.

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