На Луганщине арестовали мужчину, одурманенного «российской пропагандой»

Старобельск, Украина, , 22:16 — REGNUM Житель Старобельска, города, расположенного на временно оккупированной Украиной территории ЛНР, который надругался над флагом Украины, помещён под домашний арест, сообщила 13 августа пресс-служба местной прокуратуры.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сорвал флаг Украины со здания одного из отделов Старобельской прокуратуры.

«Находясь под действием российской пропаганды, решил осуществить надругательство», — сказано в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что «злоумышленник» не так давно вернулся из Российской Федерации, где был на заработках.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко не раз заявлял о возвращении украинского флага в Севастополь. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, это возможно, если Украина решится открыть в городе свое консульство.

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