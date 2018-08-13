Понедельник, 13 Августа 2018 года
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На Луганщине арестовали мужчину, одурманенного «российской пропагандой»

Общество

На время следствия задержанный будет под домашним арестом

На Луганщине арестовали мужчину, одурманенного «российской пропагандой»
© ИА Красная Весна
. Дом с флагом Украины

Старобельск, Украина, 13 августа 2018, 22:16 — REGNUM  Житель Старобельска, города, расположенного на временно оккупированной Украиной территории ЛНР, который надругался над флагом Украины, помещён под домашний арест, сообщила 13 августа пресс-служба местной прокуратуры.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сорвал флаг Украины со здания одного из отделов Старобельской прокуратуры.

«Находясь под действием российской пропаганды, решил осуществить надругательство», — сказано в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что «злоумышленник» не так давно вернулся из Российской Федерации, где был на заработках.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко не раз заявлял о возвращении украинского флага в Севастополь. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, это возможно, если Украина решится открыть в городе свое консульство.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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