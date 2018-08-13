Мэрия Москвы призвала граждан не идти на несанкционированный «Марш матерей»

Москва, , 21:01 — REGNUM Глава департамента региональной безопасности мэрии Москвы Владимир Черников призвал организаторов так называемого «Марша матерей» отказаться от его проведения, поскольку он не согласован со столичными властями и может нести угрозу общественной безопасности. Об этом Черников заявил журналистам сегодня, 13 августа.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что 15 августа в Москве может пройти так называемый «Марш матерей». Его организаторы требуют освободить из следственного изолятора фигуранток так называемого дела «Нового величия» Анну Павликову и Марию Дубовик, у которых обострились проблемы со здоровьем.

Черников заявил, что власти Москвы просят граждан воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии. Также чиновник отметил, что никаких заявок на проведение акции не поступало, и напомнил, что любые публичные массовые мероприятия при подготовке должны быть согласованы с органами власти «для обеспечения общественной безопасности».

Стоит отметить, что адвокат Марии Дубовик Максим Пашков также призвал организаторов «Марша матерей» воздержаться от несанкционированного мероприятия, так как это может навредить фигуранткам.

Напомним, что несколько активистов ультраправого движения «Новое величие» были арестованы по обвинению в экстремизме и отправлены под стражу, среди них Павликова и Дубовик.

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