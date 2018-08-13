Граждане Украины могут столкнуться с подорожанием лекарств — эксперт

Киев, , 21:16 — REGNUM Если Верховная рада Украины примет закон об обеспечении конкуренции в сфере торговли лекарствами, это приведет к повышению цен на лекарства, заявил директор аптечной профессиональной ассоциации Украины, доктор фармацевтических наук Владимир Руденко, сообщило 13 августа издание «УНН».

По мнению эксперта, меры, направленные на уменьшение числа аптек, приведут к обратному результату — повышению цен и отсутствию на прилавках некоторых видов лекарств.

«Хуже будет, если мы, борясь с так называемой монополизацией рынка, которой нет и быть не может, сделаем хуже нашим людям. И тогда наоборот — лекарственные средства будут дорожать, а некоторые вообще могут исчезнуть, потому что с малыми аптеками не всем производителям будет интересно работать».

Руденко считает, что закрытие аптек также негативно скажется на рабочих местах и налогах, которые платят работники аптек.

Напомним, 10 августа член комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ирина Сисоенко выступила с инициативой заставить украинские фармкомпании дважды в год декларировать стоимость производства лекарств.

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