«Избивали детей»: на Урале проверяют детский дом в Карпинске

Карпинск, Свердловская область, , 21:10 — REGNUM В Свердловской области идёт проверка карпинского социально-реабилитационного центра (бывший детский дом) для несовершеннолетних. Ранее в прокуратуру поступил сигнал о возможном насилии старшеклассников в отношении малолетних детей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Прокуратура города Карпинска направила заявление родителей в городской отдел полиции для проведения проверки. Об этом был осведомлён заявитель, который получил соответствующий документ из канцелярии надзорного органа.

«О результатах проведённой проверки прошу сообщить в прокуратуру города Карпинска и заявителю в установленный законом срок», — указано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прокуратуру Карпинска обратился Иван С. В своём заявлении он сообщил, что стал свидетелем того, как в городском социально-реабилитационном центре (СРЦ) старшеклассник угрожал малолетним детям насилием. Также он указал, что его находящийся в СРЦ сын пожаловался на то, что старшие дети регулярно наносят ему побои.

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Напомним, что в феврале 2018 года у Ивана и его супруги Светланы сотрудники социальной защиты отобрали пятерых детей, так как им поступил сигнал о том, что якобы в семье несовершеннолетние подвергаются насилию со стороны отца. В конце марта в отношении Ивана было возбуждено уголовное дело по подозрению в истязаниях.

Отметим, что первый допрос подозреваемого состоялся в мае и, несмотря на то, что обвинения до сих пор не предъявлены, четверо детей более пяти месяцев находятся в СРЦ, при этом родители не лишены и не ограничены в правах.

На данный момент в семью возвращён двухлетний ребёнок. Также в семью вернулся 17-летний сын Светланы от первого брака, который отбывал наказание за кражи. В отделе полиции по делам несовершеннолетних ему предложили отправиться в СРЦ, указав на то, что в доме ему якобы угрожает насилие, на что юноша ответил категорическим отказом и на данный момент проживает с семьёй.

Добавим, что родители неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой проверить законность действий органов опеки и попечительства, которые разлучили детей с семьёй, но безрезультатно.

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