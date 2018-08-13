Власти Алма-Аты планируют обновить автобусный парк до 80%

Алма-Ата, Казахстан, , 20:32 — REGNUM До конца 2018 года акимат (администрация) Алма-Аты планирует довести долю нового общественного парка транспортных средств до 80%, сообщает 13 августа издание Bnews со ссылкой на администрацию города.

В настоящее время автопарк Алма-Аты насчитывает 1560 автобусов. В 2018 году планируется поставить 569 автобусов, из которых 393 автобуса купят частные предприниматели.

Напомним, 10 августа в ТОО «Транспортный холдинг города Алма-Аты» сообщили, что оплатить проезд в общественном транспорте можно по QR-коду или коду транспортного средства.

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