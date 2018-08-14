На Южном Урале бизнесменов оштрафовали за незаконное недропользование

Челябинск, , 05:31 — REGNUM Решение о наказание в виде штрафов вынесено в отношении индивидуального предпринимателя и челябинских фирм, незаконно использовавших подземную воду на территории Сосновского района (Челябинская область), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В ходе выездных проверок, проведенными в августе 2018 г. на объектах придорожного сервиса на территории Сосновского района трассы М5 «Урал» Москва-Челябинск, установлены факты пользования индивидуальным предпринимателем, обществами с ограниченной ответственностью недрами без правоустанавливающих документов в нарушение части 3 статьи 9, части 3 статьи 43 Водного кодекса РФ, статей 9, 11 Закона РФ «О недрах», — сообщили в пресс-службе.

В отношении бизнесменов возбуждены административные дела — о пользовании недрами без лицензии на пользование недрами (часть 1 статьи 7.3 КоАП). За эту статью они будут оштрафованы, а также им вынесено представление устранить нарушение.

«Санкцией статьи предусмотрена ответственность в виде штрафа: на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей», — отметили в прокуратуре.

Отметим, что прокуратура держит это дело на контроле и обещала проводить подобные рейды на регулярной основе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Югре арбитражный суд обязал тюменскую золотодобывающую компанию ООО «ЮграЗолото» освободить незаконно захваченный государственный земельный участок в урочище Саранпаульское, который должен быть передан в лесной фонд департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО.

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