Адвокат опровергла бегство экс-главы фонда Доктора Лизы за границу

Москва, , 19:18 — REGNUM Журналистка и бывшая глава благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ксения Соколова в данный момент находится в отпуске за границей. Она планирует вернуться в Россию в конце августа. Об этом сегодня, 13 августа, сообщила журналистам её адвокат Анна Ставицкая.

Напомним, ранее сегодня ряд СМИ сообщил, что Соколова якобы покинула Россию навсегда в связи с возбуждением против неё уголовного дела о неких злоупотреблениях в фонде.

Ставицкая опровергла эту информацию, заявив, что Соколова просто уехала в отпуск и вернется в Россию в конце августа. Информация о том, что Соколова уехала навсегда, не соответствует действительности.

Стоит отметить, что попечительский совет фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» 6 июля рекомендовал президенту организации Ксении Соколовой и члену правления Андрею Макееву передать управление фондом новому менеджменту. Попечительский совет установил, что Соколова не выполнила некоторые поручения, в частности не предоставила отчет за 2017 год и не подготовила бюджет на 2018 год. В итоге с июля 2018 года фондом «Справедливая помощь Доктора Лизы» руководит исполнительный директор фонда поддержи слепоглухих «Со-единение» Татьяна Константинова.

В СМи также появилась информация, что в отношении Соколовой было возбуждено уголовное дело.