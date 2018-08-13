В Италии участились нападения мигрантов на правоохранителей

Рим, , 19:07 — REGNUM Число нападений мигрантов на итальянских правоохранителей резко выросло, новые громкие инциденты произошли в Потенце, Милане, Тревильо и Павии, сообщает Il Giornale в понедельник, 13 августа.

Во всех перечисленных случаях жертвами агрессии со стороны мигрантов стали сотрудники правоохранительных служб железнодорожных станций. Поводом для агрессии становится, к примеру, требование предъявить билет или покинуть поезд при его отсутствии или запрет на устройство ночлега на станции.

Регулярные заявления о «росте расизма в Италии», которые делают представители бывшей правящей Демократической партии и ведущие СМИ, не соответствуют действительности: на самом деле в Италии растет только число преступлений, а виной тому — чувство безнаказанности, полагают обозреватели Il Giornale.

Мигранты в Италии ежедневно совершают около 700 правонарушений, что составляет почти треть от их общего числа. В правительстве страны полагают, что проблема вызвана нелегальной миграцией, которая обрекает самих мигрантов на недостойные условия жизни и работы.