В Ташкенте ночные клубы стали вечерними – последствия убийства бойца MMA

Ташкент, , 19:20 — REGNUM Все ночные клубы Ташкента временно ограничили время работы до 23:00 в связи с убийством в клубе Aurum898, сообщает 13 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на менеджера одного из ночных клубов города.

По его словам, ограничения работы клубов продлится до 12 дней. Многие клубы стараются приспособиться под временное ограничение и работают как рестораны. В администрации Ташкента информацию об ограничении работы клубов не подтвердили.

Напомним, в ночь на 9 августа в ночном клубе Aurum898 был убит чемпион Узбекистана по боям без правил 25-летний Джамшид Кенжаев. Охранники ночного заведения нанесли спортсмену несколько ударов ножом.

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