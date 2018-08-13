Понедельник, 13 Августа 2018 года
20:39:19 МСК

В Ташкенте ночные клубы стали вечерними – последствия убийства бойца MMA

Общество

Все клубы закрываются в 23:00

Ташкент, 13 августа 2018, 19:20 — REGNUM  Все ночные клубы Ташкента временно ограничили время работы до 23:00 в связи с убийством в клубе Aurum898, сообщает 13 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на менеджера одного из ночных клубов города.

По его словам, ограничения работы клубов продлится до 12 дней. Многие клубы стараются приспособиться под временное ограничение и работают как рестораны. В администрации Ташкента информацию об ограничении работы клубов не подтвердили.

Напомним, в ночь на 9 августа в ночном клубе Aurum898 был убит чемпион Узбекистана по боям без правил 25-летний Джамшид Кенжаев. Охранники ночного заведения нанесли спортсмену несколько ударов ножом.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Узбекистана предложило ограничить продажу спиртного с 21:00

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить